Не збираємось вчиняти самогубство: вдова мера Кривого Рогу записала звернення після трьох смертей у сім'ї

Олена Павлова наголосила, що ні вона, ні її син не мають наміру вчиняти самогубство.

Вдова мера Кривого Рогу Костянтина Павлова Олена записала емоційне звернення після того, як за останні три місяці загинуло троє членів її родини.

Олена Павлова наголосила, що ні вона, ні її син не мають наміру вчиняти самогубство.

"У нашій родині за останні три місяці — три смерті. Усі — молоді чоловіки від 44 до 50 років. Після третьої смерті за три місяці я хочу заявити, що ні у мене, ні у нашого з Костею сина Юри немає смертельних хвороб. Ми не вживаємо алкоголь, не збираємося закінчувати життя самогубством. У нас новий газовий котел, нова електропроводка вдома, у хорошому стані, і в машині справні гальма, і їздимо ми також дуже акуратно", — заявила жінка.

Вдова мера Кривого Рогу додала, що її син Юрій Павлов жодного разу в житті не вживав наркотики і не перебував на обліках в наркодиспансері.

"Я ще раз повторюю: життя самогубством ні я, ні мій син Юрій, ні наші друзі, родичі закінчувати не збираємося", — — підсумувала вона.

Нагадаємо, що 15 серпня мера Кривого Рогу Костянтина Павлова знайшли застреленим у власному будинку.

18 жовтня брата загиблого мера Кривого Рогу Костянтина Павлова Андрія знайдено мертвим у власній квартирі.

І нещодавно у Кривому Розі знайшли повішеним двоюрідного брата загиблого міського голови Костянтина Павлова — Бориса Павлова.

Новини Кривого Рогу: двоюрідного брата померлого очільника міста Павлова знайдено повішеним

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