"Не здатні належним чином виконувати свої обов’язки": "Укрексімбанк" заново звільнив двох нападників на журналістів "Схем"

"Не здатні належним чином виконувати свої обов’язки": "Укрексімбанк" заново звільнив двох нападників на журналістів "Схем"

Члени наглядової ради дійшли до висновку, що подальше перебування нападників на посадах створює загрозу для всієї системи безпеки банку.

Наглядова рада "Укрексімбанк", вивчивши обставини інциденту, який відбувся 11 листопада 2021 року в головному офісі банку за участю директора департаменту банківської безпеки Ігоря Тельбізова та начальника управління внутрішньої безпеки банку Олега Осіпова, який став предметом обурення громадськості, ухвалила одностайне рішення звернутись до правління Банку для вжиття заходів щодо негайного припинення трудових відносин з ними.

Про це йдеться на сайті банку.

"Під час засідання члени наглядової ради констатували, що своїми діями Тельбізов та Осіпов довели, що вони не здатні належним чином виконувати свої обов’язки передбачені їх посадовою інструкцією внаслідок, серед іншого, нерозуміння вимог та положень кодексу етики та корпоративних цінностей банку та наявність конфлікту між особистими інтересами та інтересами банку", - йдеться у повідомленні.

Також члени наглядової ради дійшли до висновку, що подальше перебування причетних до нападу на журналістів "Схем" на посадах створює загрозу для всієї системи безпеки банку та для його стабільної та безперервної діяльності в цілому, що створює істотні операційні та репутаційні ризики.

"Правління АТ "Укрексімбанк" на своєму позачерговому засіданні, розглянувши рекомендацію Наглядової ради, прийняло одноголосне рішення негайно звільнити Тельбізова І.Г. з посади керівника Департаменту банківської безпеки Банку та Осіпова О.Л з посади начальника управління внутрішньої безпеки на підставі п. 2) ч. 1 ст. 40 КЗпП України, а саме на підставі виявленої невідповідності працівника займаній посаді та виконуваній роботі", - резюмують в заяві.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що директора департаменту банківської безпеки "Укрексімбанку" Ігоря Тельбізова та начальника управління внутрішньої безпеки банку Олега Осіпова, які підозрюються у нападі та застосуванні фізичної сили проти журналістів "Схем", поновили на посадах.

Пізніше в "Укрексімбанку" повідомили, що статус обвинуваченого, який зараз мають директор департаменту банківської безпеки Ігор Тельбізов та начальник управління внутрішньої безпеки банку Олег Осіпов, не є законною підставою для відсторонення їх від роботи.

За інформацією Офісу генерального прокурора, керівнику Департаменту банківської безпеки та начальнику управління внутрішньої безпеки цивільного захисту та охорони банку інкримінують перешкоджання законній професійній діяльності журналістів та умисне вчинення насильницьких дій, які завдали фізичного болю та не спричинили тілесних ушкоджень (ч.ч. 1, 3 ст. 171, ч. 1 ст. 126 КК України). Досудове розслідування кримінального провадження вже завершене. Справу вже скерували до суду. Підготовче засідання призначене на 29 листопада 2021 року.

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