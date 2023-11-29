Не Зеленський, а Залуський: чому Театр на Подолі змінив прізвище персонажа п’єси Карпенка-Карого

Сюжет вистави розкриває одну з найбільш гострих і актуальних як колись, так і сьогодні тем — корупції.

26 листопада у Театрі на Подолі відбулась прем’єра вистави за мотивами п’єси Івана Карпенка-Карого “Хазаїн”. Одразу після прем'єри театр і творча команда зіткнулися зі звинуваченнями в цензурі. За п'єсою один із персонажів має прізвище Зеленський, натомість у виставі його замінили на Залуського.

Що відомо про новий скандал — в сюжеті “Сніданку з 1+1”.

Про що п’єса “Хазяїн”

“Хазяїну” понад 100 років, Карпенко-Карий написав її ще у 1900-му. Сатирична п'єса розповідає про багатіїв, котрі аби поповнити свої статки, готові на все. Дійові особи — хазяїн Пузир, його дружина з донькою, кравчиха Павлина та два економа: Зеленський та Ліхтаренко.

За сценарієм персонаж економа Зеленського — боїться втратити свою посаду, тому дає хабарі Пузирю. А ще постійно скаржиться на роботу своїх підлеглих. Саме прізвище персонажа “Зеленського” у самому спектаклі його режисер поміняв на “Залуський”. І понеслись коментарі в соцмережах:

Тобто Зеленський став Залуським від великої любові франківців до класики?

“Нове бачення”. І гривні б не дала за квиток.

Навіщо змінили прізвище персонажа?

Сам режисер вистави Іван Уривський називає “Хазяїна” — нетлінною історією про бізнесменів, яка ніколи не втратить своєї актуальності. Та все ж, вважає своїм правом інтерпретувати п'єси, які ставить, як вважає за потрібне.

“З'являється щось нове-нове-нове, але люди залишаються людьми, якими вони були 100 років, 200 років чи 500 років тому. Тому класика і є вічна. Я дуже з повагою ставлюсь до тексту будь-якого класичного, але я собі дозволяю і скорочувати, і з'єднувати персонажів і переробляти, як я вважаю за потрібне для конкретної концепції”, — прокоментував режисер.

Персонажа Зеленського перейменував, бо ж не хотів спекулювати відомим нині прізвищем. Адже його вистава зовсім не про це. Тим більше, що цей персонаж з'являється на сцені всього кілька разів і його лінія не головна.

“Якщо зі сцени звучить прізвище когось з політиків це відразу викликає або сміх, або “ага, значить це про це вистава” і все, зміщуються всі акценти, зміщуються туди, всі б чекали, як буде розвиватись ця історія”, — говорить Уривський.

Чому саме Залуський?

Розказує режисер і про те як же “Зеленський” став “Залуським”. Адже багато хто ще й зауважував, що “Залуський” підозріло схоже на “Залужний”. Отже, як усе було: під час репетицій режисер з акторами грались з іменами героїв, об'єднували персонажів, надавали їм нових рис. У цей момент режисер жартома запропонував своєму другу, актору театру імені Франка Івану Залуському назвати його прізвищем одного з персонажів. Так і народився персонаж економ Залуський.

На закиди ж щодо впровадження цензури Уривський реагує спокійно: “Таке буває, люди звісно, хочуть шукати того чого немає. І це нормально, я теж це розумію прекрасно, що це така гаряча тема і що люди хочуть на ній хайпувати”.

Що кажуть мистецтвознавці?

Мистецтвознавиця та культурна журналістка Валентина Клименко впевнена — режисер має право працювати з першоджерелом для своєї вистави на свій смак, тож в заміні прізвища “Зеленський” на “Залуський” зради не бачить. Та це і не єдина зміна в сучасній поставновці “Хазяїна”.

“Коли він замінив такого персонажа Маюфеса на жіночу роль, ніби показав яка спокуслива ця пропозиція із незаконним збагаченням. Цього справді ніхто не помітив, цього не писали. Він робить кожен раз по-своєму. В “Конотопській відьмі” — це одна історія, в Хазяїні — це інша історія. Завжди режисер має право на свої концепти”.

І поки у мережі досі сперечаються щодо цензури, скандал зробив своє. Квитків на виставу “Хазяїн” у Театрі на Подолі уже не купиш. Ні цього року, ні навіть наступного.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Скандал несеться! Невже цензура? Зеленського у виставі перейменували на Залуського!

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