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Не Зеленський: у кого топпосадовці повинні "відпрошуватися" виїхати за кордон

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Не Зеленський: у кого топпосадовці повинні "відпрошуватися" виїхати за кордон

Виїзд за кордон

Відповідні зміни внесені від 14 листопада.

Відтепер рішення про виїзд топпосадовців контролює прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Про це йдеться у постанові № 698 "Про вдосконалення порядку здійснення службових відряджень за кордон".

Зокрема, до поставили внесли зміни у другому та третьому абзацах та доповнили таким текстом:

  • "абзац другий після слів "міністрів України" доповнити словами "інших керівників центральних органів виконавчої влади";
  • в абзаці третьому слова "керівників інших центральних органів виконавчої влади та їх заступників" замінити словами "заступників керівників інших центральних органів виконавчої влади".

Відповідні зміни внесені від 14 листопада. 

Нагадаємо, після скандалів із втечею посадовців у січні 2023 року уряд схвалив постанову, яка забороняє на час війни виїзд чиновників за кордон без поважних причин. Посадовці можуть перетинати кордон лише на підставі службового відрядження.

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Дата публікації
Перегляди
341
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