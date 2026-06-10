Бронювання в Україні / © ТСН

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Деяка категорія українців може отримати відстрочку від мобілізації, забронювавши себе у «Резерві+», однак іноді оформлення може затягнутися через декілька причин.

Юристи порталу Юристи.UA пояснили, чому не видно статусу «заброньований».

Юрист Владислав Дерій відповів, що затримка у бронюванні може затягнутися через такі причини:

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є технічні проблеми зі сторони «Дії»;

Ви є резервістом;

не синхронізувались дані між Реєстром «Оберіг» та іншими реєстрами (наприклад, ПФУ);

перевищений ліміт заброньованих працівників.

Інший адвокат Юрій Айвазян зауважив, що дійсно можуть бути проблеми, а саме затримки, під час бронювання у «Резерві+». Однак він заспокоїв: якщо немає відмови, то підстав для хвилювання немає. Юрист пояснив, що причини затягування процесу може з’ясувати відповідальна особа на підприємстві в ТЦК.

Також юрист Вячеслав Кирда додав, що оформлення зазвичай відбувається протягом 72 годин.

Мобілізація в Україні — останні новини:

В Україні триває воєнний стан — його подовжено до 2 серпня 2026 року. Призову підлягають військовозобов’язані чоловіки віком від 25 до 60 років. Зокрема, в Україні посилили перевірки студентів, які мають право на відстрочку від мобілізації.

Та навіть, попри законні підстави для відстрочки, це не завжди гарантує, що людину не мобілізують помилково. Військова омбудсменка Решетилова зауважила, що людина, яку мобілізували всупереч закону, зрештою однаково не служитиме — її або звільнять, або вона залишить службу самовільно.

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