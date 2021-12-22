Не зміг довести задум до кінця, бо поранився: у Луцьку чоловік з ножем напав на перехожого

Зловмисник перебуває під вартою і йому загрожує покарання.
У Луцьку 21-річний хлопець напав з ножем на перехожого. В результаті останній потрапив до лікарні, а нападник за ґрати.
Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волинської області.
Прокурори скерували до суду відповідний обвинувальний акт. 21-річного нападника звинувачують у замаху на умисне убивство (ч. 3 ст. 15 ч. 1 ст. 115 КК України)
Подія сталася увечері 25 жовтня 2021 року у Луцьку. Нетверезий раніше судимий за незаконне поводження зі зброєю молодик у дворі будинку на проспекті Відродження з ножем напав на 47-річного перехожого. Він завдав йому два удари.
"Довести задум до кінця він не зміг, бо поранився сам і втік із місця події. Нині обвинувачений у вчиненні цього злочину перебуває під вартою і невдовзі постане перед судом", - зазначили у прокуратурі.
Нагадаємо, що у Дніпрі чоловік всадив ніж у грудну клітку свого батька, після чого спробував обдурити поліцейських.
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