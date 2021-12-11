Не зміг підтвердити мету поїздки: прикордонники не пустили до України узбецького "фермера" в одязі з російським триколором

Не зміг підтвердити мету поїздки: прикордонники не пустили до України узбецького "фермера" в одязі з російським триколором

Чоловік вилетів до Ташкента зворотним рейсом.

Прикордонники в київському аеропорту Бориспіль відмовили у в'їзді до України громадянинові Узбекистану, який прилетів в одязі з російською символікою.

Про це повідомляє Держприкордонслужба у суботу, 11 грудня.

Зазначається, що правоохоронці звернули особливу увагу на іноземця через його вбрання.

"На одязі мандрівника були зображення прапора та герба країни-агресора та написи Russian national team. Громадянина Узбекистану було запрошено у службове приміщення для проведення поглибленої перевірки, під час якої він сам зрозумів, що вбрався не зовсім відповідно і вибачився перед усіма українцями. Але це не допомогло іноземцю перетнути український кордон, тому що під час прикордонного контролю з'ясувалося, що він не може підтвердити мету поїздки", – йдеться у повідомленні.

Фото: facebook.com/DPSUkraine

Чоловік розповів, що планував купити в Україні трактор для фермерського господарства. Але під час опитування не зміг розповісти ні про свою ферму, ні про те, у кого і який трактор він хоче придбати.

Водночас мандрівник не мав із собою грошей не те, що на купівлю сільгосптехніки, але навіть на бронювання готелю, а місткість його багажу значно перевищувала заявлений термін перебування в Україні. У результаті "фермер" вилетів до Ташкента зворотним рейсом.

Нагадаємо, раніше у Вінницькій області в пункті пропуску "Могилів-Подільський" росіянин-порушник намагався дати хабар прикордоннику, щоб в’їхати до України. Громадянина країни-агресора затримали.

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