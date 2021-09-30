Не зміг проїхати повз: у Херсоні таксист врятував жінку та її 6-річного сина, які ледь не згоріли живцем

Не зміг проїхати повз: у Херсоні таксист врятував жінку та її 6-річного сина, які ледь не згоріли живцем

Матір та її 6-річного сина госпіталізували.

У Херсоні на вул. Пилипа Орлика небайдужий таксист врятував 39-річну жінку та її 6-річного сина, які ледь не згоріли живцем у квартирі.

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Про це повідомляє "Наш день".

За даними журналістів, інцидент стався напередодні о 1 год. ночі. Місцевий таксист, проїжджаючи біля будинку, побачив там вогонь та дим. Він одразу викликав рятувальників та стукав по вікнах, щоб люди змогли прокинутись та врятуватись.

Рятувальники, які прибули на місце події, вивели із будинку жінку та її сина. Людей госпіталізували.

У ДСНС в Херсонській області підтвердили, що людей вдалось врятувати завдяки таксисту, який не зміг проїхати повз. Рятувальники наголосили, що планують розшукати чоловіка.

За даними видання, пожежа сталась у старому будинку через несправну електропроводку. ЗМІ наголошують, що на цій же вулиці 4 роки тому в пожежі загинули чоловік, жінка та їх троє дітей.

Нагадаємо, у Харкові нетверезі "майбутні прокурорки" не заплатили за таксі і стали зірками Мережі.

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