Не зміг пройти повз: у Кривому Розі чоловік викрав з жіночого монастиря "ГАЗель"

Не зміг пройти повз: у Кривому Розі чоловік викрав з жіночого монастиря "ГАЗель"

Чоловікові загрожує до п'яти років в'язниці.

У Кривому Розі місцевий мешканець викрав з жіночого монастиря мікроавтобус. Щоб вирватися з території храму, чоловік на швидкості проламав закриті металеві ворота.

Про це повідомили в пресслужбі Національної поліції області.

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Як з'ясувалося, подія сталася на вулиці Едуарда Фукса в Покровському районі міста. Там 37-річний криворіжець намагався викрасти автомобіль "ГАЗ".

“Чоловік проходив повз монастир, побачив автомобіль з відчиненими дверима та ключами всередині. Він сів за кермо та виїхав з території монастиря. Тікаючи з місця злочину, крадій виламав вхідні ворота”, — розповіли в Нацполіції області.

Однак буквально через кілька хвилин правоохоронцям вдалося зупинити "ГАЗель" та затримати підозрюваного у викраденні. За фактом події копи відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 289 ("Незаконне заволодіння транспортним засобом") КК України. Чоловікові загрожує до п'яти років в'язниці.

Нагадаємо, що у Хмельницькій області суд відправив на довічне ув'язнення чоловіка, який розстріляв з рушниці двох людей і поранив дитину.

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