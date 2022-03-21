"Не зміг витримати жаху того, що відбувається": в Росії наклав на себе руки математик з України

Чоловік виїхав до Москви і тривалий час там працював, а коли захотів виїхати - не зміг.

В Росії звів рахунки з життям математик з України Костянтин Ольмезов.

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Про це повідомляють у Мережі його друзі.

Костянтин Ольмезов виїхав до Москви після війни на Донбасі, де вступив до аспірантури МФТІ та писав дисертацію.

Після початку озброєної агресії Путіна проти України спробував покинути Росію, але не зміг. Його було затримано і складено адміністративний протокол, у результаті чого він отримав 15 діб.

Після виходу зі спецприймальника математик отримав запрошення до одного з університетів Австрії, щоб продовжити навчання там, тож щоб поїхати до Європи. він купив квиток до Туреччини.

"Щойно я отримав вісті про те, що вранці він наклав на себе руки, залишивши передсмертну записку, що йде з життя тому, що не може винести жаху того, що відбувається. Талановитий перспективний математик. Ольмезов Костянтин. Будьте прокляті ви - ті, хто почав цю війну і ті, хто її веде", - написав товариш померлого, адвокат Дмитро Захватов.

Сам Костянтин у своєму телеграм-каналі зробив останній пост про війну в Україні.

"Мені соромно перед українськими друзями. Повірте, я ніколи не бажав і не робив поганого Україні і завжди тримав у увазі готовність виїхати, якщо раптом почнеться те, що почалося зараз. Я надто глибоко засунув голову в горлянку тигра. Це друга велика помилка, мені є за що розплачуватися.

Мені боляче від кожного снаряда, що падає на вулиці Києва. Читаючи зведення, я уявляю краєвиди цих вулиць, районів. З першого дня до цього я був усією душею з вами, хоча зрозуміло, що нікого цим не врятував", - написав Ольмезов.

Нагадаємо, що зранку 21 березня із Запоріжжя вирушив 21 автобус для евакуації жителів блокадного окупантами Маріуполя.

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