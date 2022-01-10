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Не зміг вийти самостійно: у Миколаєві живцем згорів чоловік у квартирі (фото)

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Не зміг вийти самостійно: у Миколаєві живцем згорів чоловік у квартирі (фото)

ГУ ДСНС у Миколаївській області

Рятувальники виявили тіло чоловіка. 

У Миколаєві у дев'ятиповерховому будинку на вулиці Металургів  сталася пожежа. На місці рятувальники виявили тіло чоловіка.

Про це повідомили у ДСНС.

Пожежа сталася у кімнаті квартири на першому поверсі дев'ятиповерхового житлового будинку. Рятувальники виявили тіло господаря 1965 року народження. Чоловік мав інвалідність, тому самостійно вийти він не зміг.

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Під час горіння утворилося щільне задимлення, яке поширилося на сусідню квартиру на другому поверсі, де перебував 17-річний хлопець. У стресовому стані він відмовився виходити сходовою кліткою, тому вогнеборцям довелося евакуювати його через вікно балкона.

Причина пожежі встановлюється.

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Нагадаємо, у Вінницькій області у пожежі загинув 7-річний хлопчик. Трагедія сталась у селі Тараски. Дивом вдалось врятуватись ще чотирьом дітям.

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