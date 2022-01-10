Не зміг вийти самостійно: у Миколаєві живцем згорів чоловік у квартирі (фото)

Не зміг вийти самостійно: у Миколаєві живцем згорів чоловік у квартирі (фото)

Рятувальники виявили тіло чоловіка.

У Миколаєві у дев'ятиповерховому будинку на вулиці Металургів сталася пожежа. На місці рятувальники виявили тіло чоловіка.

Про це повідомили у ДСНС.

Пожежа сталася у кімнаті квартири на першому поверсі дев'ятиповерхового житлового будинку. Рятувальники виявили тіло господаря 1965 року народження. Чоловік мав інвалідність, тому самостійно вийти він не зміг.

Під час горіння утворилося щільне задимлення, яке поширилося на сусідню квартиру на другому поверсі, де перебував 17-річний хлопець. У стресовому стані він відмовився виходити сходовою кліткою, тому вогнеборцям довелося евакуювати його через вікно балкона.

Причина пожежі встановлюється.

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Нагадаємо, у Вінницькій області у пожежі загинув 7-річний хлопчик. Трагедія сталась у селі Тараски. Дивом вдалось врятуватись ще чотирьом дітям.

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