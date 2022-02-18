Не зміг впоратися із зачіскою: під Житомиром батько побив доньку гребінцем для волосся

Вчителька гімназії помітила в учениці 2 класу синці.

У Житомирській області 30-річний батько відлупцював свою 8-річну доньку, коли збирав її до школи. Чоловік робив їй зачіску, але в нього не виходило, тож свою злість він вимістив на дівчинці.

Про це повідомляє пресслужба поліція Житомирської області.

Вчора, 17 лютого, слідчі поліції за погодженням прокуратури оголосили 31-річному чоловікові підозру у завданні тілесних ушкоджень своїй дитині.



На початку лютого вчителька Добринської гімназії помітила в учениці 2 класу синці. Під час спілкування дитина розповіла, що батько побив її гребінцем, коли намагався розчесати волосся. Жінка одразу повідомила про цей випадок до поліції.

"Під час перевірки обставин правоохоронці з’ясували, що матір дитини позбавлена батьківських прав і дівчинка виховується лише батьком. Того дня він збирав доньку до школи, але розлютився, коли не зміг впоратись із її зачіскою. У результаті чоловік декілька разів вдарив дівчинку гребінцем по голові та обличчю". - повідомляють у поліції.



Судово-медичний експерт визнав травми на тілі дитини як легкі тілесні. Зараз дівчинка перебуває під наглядом тітки.

Нагадаємо, що у Черкасах судили вчительку, яка відлупцювала у школі свою сваху.

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