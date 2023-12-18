"Не змогли врятувати": медики розповіли подробиці про жертв теракту на Закарпатті

Станом на 18 грудня 19 людей перебувають в Свалявській лікарні, кількох із них перевозять до спеціалізованих медзакладів для надання спеціалізованої допомоги.

Після підриву гранат депутатом Сергієм Батриним під час засідання сесії Керецьківської сільради на Закарпатті 15 грудня в лікарні досі перебувають 20 людей, троє - у важкому стані.

Про це повідомив директор департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОВА Анатолій Пшеничний кореспонденту "Укрінформ".

За його словами, після вибуху медики зафіксували звернення 23 потерпілих.

Медик зазначив, що станом на 18 грудня троє людей, зокрема і підривник, перебувають в стабільно важкому стані. Чотирьох постраждалих виписують.

Анатолій Пшеничний висловив вдячність фахівцям, які спрацювали надзвичайно професійно.

"Завдяки цьому станом на сьогодні маємо одну жертву теракту - чоловік помер у лікарні. На жаль, через велику втрату крові (до 40-45%) в нього почалися безповоротні зміни в організмі, його не змогли врятувати", - повідомив Пшеничний.

Також він зазначив, що під час засідання Керецьківської сільради у кімнаті перебував медик, який надав першу допомогу потерпілим. Ці дії, за словами Пшеничного, допомогли зберегти життя багатьом людям.

Травми потерпілих від теракту на Закарпатті

Анатолій Пшеничний розповів, що в усіх постраждалих діагностовано акубаротравми (контузія - ред.) та уламкові пошкодження верхніх та нижніх кінцівок і тіла.

У сімох постраждалих діагностовано пошкодження судин. Їх усіх прооперували впродовж перших двох годин після теракту.

Що відомо про підрив сільради

15 грудня під час засідання Керецьківської сільської ради Хустського району, що на Закарпатті, нардеп від фракції "Слуга народу" Сергій Батрин, підірвав декілька гранат у кімнаті, де тривало засідання.

Внаслідок теракту 16 чоловіків і 7 жінок віком від 28 до 68 років доправлено до лікарень.

16 грудня у медзакладі помер один із поранених.

ТСН.ua вже розбирав відео, де підривник Сергій Батрин кинув гранати, коли вирішувалися бюджетні питання. В Мережі досі доступна уся трансляція сесії і вона, дійсно, скандальна.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ДЕПУТАТ ПІДІРВАВ ГРАНАТИ під час сесії! Багато поранених! Моторошні подробиці!

Додамо, що Батрину, після того, як він прийшов до тями, обрали запобіжний захід. Його триматимуть під вартою без можливості внесення застави, згідно з ч.2 ст. 258 КК України (терористичний акт).

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