"Не зможемо бачити пуски балістики": у Раді розкрили катастрофічні наслідки без розвідданих від Трампа

Нарддепка Янченко: без супутників США ми не побачимо пуски балістичних ракет / © ТСН.ua

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Якщо Сполучені Штати дійсно припинять ділитися з Україною своїми розвідувальними даними, Сили оборони не зможуть оперативно бачити пуски російської балістики.

Про це заявила народна депутатка від «Слуги народу», членка комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Галина Янченко, передають «Новини.LIVE».

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Вона наголосила, що американські супутникові системи мають ключову роль у виявленні ракетних пусків ворога.

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Янченко уточнила, що Україна також отримує розвіддані й від європейських партнерів, проте їхні супутникові можливості в цьому напрямку обмежені, а інформація може надходити менш оперативно.

«Що це означає для України? Насамперед те, що ми не зможемо бачити пуски російської балістики. Тобто не зможемо вчасно отримувати сигнал повітряної тривоги про запуски балістики, бо її можуть бачити лише супутникові системи», — попередила вона.

Депутатка нагадала, що США вже не вперше шантажують, що припинять надавати Україні розвіддані. За її даними, схожа ситуація була десь рік тому, коли Вашингтон на день припинив надавати Києву розвіддані.

«Ми бачимо чергову заяву та чергову можливу дію, коли президент Трамп стріляє собі в ногу, і це абсолютно незрозуміло й абсолютно ніяк це не можна ні пояснити, ні схвалити напередодні виборів в Америці», — сказала вона.

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Що стосується погроз припинити постачання американського озброєння у рамках програми PURL, то Янченко вважає, що це рішення буде невигідним передусім для США.

Вона нагадала, що програма PURL передбачає купівлю американського озброєння за кошти європейських союзників і партнерів.

«Першими, хто постраждає — це американські виробники зброї. Вони втратять великий ринок і досвід, бо зараз в Україні — найбільше у світі споживання боєприпасів, зокрема для ППО», — пояснила депутатка.

Раніше у ЗМІ з’явилася інформація, що представники адміністрації президента США Дональда Трампа нібито погрожували українським військовим і чиновникам припиненням обміну розвідувальними даними та постачання американського озброєння у рамках програми PURL, якщо Україна завдаватиме ударів по РФ.

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