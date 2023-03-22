"Не зможуть фальсифікувати історію": Дробович розповів про плани повернути вивезені до РФ архіви КДБ

Зокрема, в Росії зберігаються праці першого козацького літописця Самійла Величка.
До України після війни можливо буде повернути вивезені Росією архівні документи КДБ і зайнятися цим буде змушена міжнародна коаліція.
Про це голова Українського інституту національної пам’яті Антон Дробович розповів у ефірі телеканалу FREEDOM.
Він нагадав, що ще 2015 року в Україні створювався відомчий Архів національної пам’яті з об’ємом у кілька мільйонів документів. Але будівництво цієї структури не завершене, історія триває.
"Якби існував такий архів, він би міг системно реалізовувати відцифрування документів. Але, якщо бути відвертим, на відцифрування такої кількості документів за наявних потужностей пішло б років сто. Це складне питання, яким треба займатися", – пояснив Дробович.
"Після деокупації наших територій, я сподіваюсь, що міжнародна коаліція, якщо Росія сама не змінить своє керівництво і не припинить цей путінізм, змушена буде цим займатися. Тоді ми встановимо ефективний контроль над територіями, де зберігаються російські архіви, а також ті документи, які вивезені в зацікавлені країни, яких дуже багато", – розповів очільник УІНП.
Він додав, що зацікавлені країни – це всі сусіди Росії, які мають претензії до неї через викрадення архівних документів. Ці держави повинні зібрати відповідну комісію та повернути свої архівні фонди й документи.
"Хочу підкреслити, що у нас є архівні документи і XVI століття, які зберігаються в Росії – літописи Самійла Величка зберігаються у Петербурзі. Тобто такі речі треба повертати", – зауважив Дробович.
Він попередив, що це буде величезне гуманітарне питання після війни, яке займе десятиліття.
"Але тоді запанує справедливість. Вони (росіяни – ред.) не зможуть фальсифікувати історію, пам’ять чи архівні матеріали останніх століть", – пояснив очільник Інституту.
Нагадаємо, російські окупанти в Україні знищили вщент або сильно пошкодили випущеними ракетами 529 культурних пам’яток. Водночас в Україні активно створюють цифрові архіви пошкоджених історичних будівель, аби після перемоги їх було легше відбудовувати і документувати злочини ворога проти історії та культури.
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