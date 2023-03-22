"Не зможуть фальсифікувати історію": Дробович розповів про плани повернути вивезені до РФ архіви КДБ

До України після війни можливо буде повернути вивезені Росією архівні документи КДБ і зайнятися цим буде змушена міжнародна коаліція.

Про це голова Українського інституту національної пам’яті Антон Дробович розповів у ефірі телеканалу FREEDOM.

Він нагадав, що ще 2015 року в Україні створювався відомчий Архів національної пам’яті з об’ємом у кілька мільйонів документів. Але будівництво цієї структури не завершене, історія триває.

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"Якби існував такий архів, він би міг системно реалізовувати відцифрування документів. Але, якщо бути відвертим, на відцифрування такої кількості документів за наявних потужностей пішло б років сто. Це складне питання, яким треба займатися", – пояснив Дробович.

"Після деокупації наших територій, я сподіваюсь, що міжнародна коаліція, якщо Росія сама не змінить своє керівництво і не припинить цей путінізм, змушена буде цим займатися. Тоді ми встановимо ефективний контроль над територіями, де зберігаються російські архіви, а також ті документи, які вивезені в зацікавлені країни, яких дуже багато", – розповів очільник УІНП.

Він додав, що зацікавлені країни – це всі сусіди Росії, які мають претензії до неї через викрадення архівних документів. Ці держави повинні зібрати відповідну комісію та повернути свої архівні фонди й документи.

"Хочу підкреслити, що у нас є архівні документи і XVI століття, які зберігаються в Росії – літописи Самійла Величка зберігаються у Петербурзі. Тобто такі речі треба повертати", – зауважив Дробович.

Він попередив, що це буде величезне гуманітарне питання після війни, яке займе десятиліття.

"Але тоді запанує справедливість. Вони (росіяни – ред.) не зможуть фальсифікувати історію, пам’ять чи архівні матеріали останніх століть", – пояснив очільник Інституту.

Нагадаємо, російські окупанти в Україні знищили вщент або сильно пошкодили випущеними ракетами 529 культурних пам’яток. Водночас в Україні активно створюють цифрові архіви пошкоджених історичних будівель, аби після перемоги їх було легше відбудовувати і документувати злочини ворога проти історії та культури.

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