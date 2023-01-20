Не знав дат народження своїх дітей: на Львівщині прикордонники затримали "багатодітного батька"

Чоловік купив фальшиві свідоцтва про народження.
На Львівщині прикордонники затримали "багатодітного батька", який прямував до Польщі. Чоловік не зміг назвати дати народження жодного з дітей.
Про це повідомили в Державній прикордонній службі.
Для перевірки "батько" надав правоохоронцям копії трьох свідоцтв про народження дітей. Згодом правопорушник зізнався, що купив фальшиві документи в невідомих осіб.
"Тепер своїми планами чоловікові доведеться поділитися з Нацполіцією", – кажуть у Держприкордонслужбі.
Нагадаємо, прикордонники затримали ухилянта, який вдруге намагався виїхати з фальшивими документами. Вперше він придбав фальшиві документи за 3 тисячі доларів, вдруге заплатив 20 тисяч гривень.
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