Не знав дат народження своїх дітей: на Львівщині прикордонники затримали "багатодітного батька"

На Львівщині прикордонники затримали "багатодітного батька", який прямував до Польщі. Чоловік не зміг назвати дати народження жодного з дітей.

Про це повідомили в Державній прикордонній службі.

Для перевірки "батько" надав правоохоронцям копії трьох свідоцтв про народження дітей. Згодом правопорушник зізнався, що купив фальшиві документи в невідомих осіб.

"Тепер своїми планами чоловікові доведеться поділитися з Нацполіцією", – кажуть у Держприкордонслужбі.

Фото: Держприкордонслужба України

Нагадаємо, прикордонники затримали ухилянта, який вдруге намагався виїхати з фальшивими документами. Вперше він придбав фальшиві документи за 3 тисячі доларів, вдруге заплатив 20 тисяч гривень.

Фіктивні шлюби: на Житомирщині викрили нову схему ухилянтів

Читайте також: