"Не знав, як сказати батькам": подробиці загибелі двох 15-річних дівчат на Чернігівщині (фото)

Дівчата загинули під час відпочинку на річці Десна.

У Чернігівській області у річці Десна втопились дві 15-річні подруги. Вони довгий час дружили, а тому одна з дівчат приїхала в гості до іншої.

Про це пише сайт Gorod.cn.ua з посиланням на газету "ГАРТ".

Старшу дівчину звали Зоряна К., їй було 15 років, мешкала вона у селі Атюша Коропської селищної громади Новгород-Сіверського району. Іншій загиблій - Дарині Д. було 14 років, вона не дожила до свого 15-річчя лише 4 місяці. Раніше родина Дарини жила на хуторі біля села Атюша, проте згодом переїхала до села Оболоння, за 35 кілометрів від попереднього місця проживання.

Дівчата весь цей час були подругами, а тому навіть після переїзду Дарини дружили. У трагічний день Зоряна приїхала в гості до Дарини в село Оболоння на Чернігівщині.

"Люди бачили, як Дарина зустрічала подружку на зу­пинці, як дівчата йшли до неї додому, а потім — на річку", - каже староста села Оболоння Володимир Гавриленко.

Дівчата гуляли на березі Десни і їх дорогою на місцевий пляж бачили інші жителі села. Староста села згадує, що першою на сполох забила мати Дарини. На місце приїхали правоохоронці, які знайшли на березі річки особисті речі дівчат.

Староста села Атюша Станіслав Пилипець каже, що йому було дуже боляче телефонувати батькам Зоряни, адже у них вона була пізньою дитиною, яку всі дуже любили.

"Це просто не вкладалося в голові. Не знав, як повідомити батькам Зоряни. Вона у них — пізня дитина (обом - по 59, старший син уже одружений), улюблена донечка. Розумниця, відмінниця. Починаю набирати номер батька і зупиняюсь. Так і не зміг. Зателефонував тітці дівчинки. І рідні Зоряни одразу ж помчали в Оболоння", - каже чоловік.

Дівчат шукали місцеві жителі, водолази та рятувальники. Тіла знайшли за 300 метрів від берега річки.

Нагадаємо, трагедія сталась 7 липня 2023 року. Тоді з річки Десна дістали тіла двох дівчат 2008 року народження.

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