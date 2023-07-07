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Не знайшли криміналу: справу про ДТП за участю кортежу Зеленського закрили

Не знайшли криміналу: справу про ДТП за участю кортежу Зеленського закрили

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
Дата публікації
Перегляди
343
Час на прочитання
1 хв
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Не знайшли криміналу: справу про ДТП за участю кортежу Зеленського закрили

Справу за участю кортежу Зеленського змінили

ДТП трапилося увечері 14 вересня 2022 року.

ДБР закрило кримінальне провадження щодо ДТП, яке трапилося за участю автівки президента 14 вересня 2022 року.

Про це пише "УП".

"Під час досудового розслідування проведено необхідні слідчі (розшукові) дії та судові експертизи, необхідні для встановлення всіх обставин події, висновки яких проаналізовано та за результатами 04.07.2023 прийнято рішення про закриття кримінального провадження у зв'язку з відсутністю складу кримінального правопорушення".

Наразі жодних інших деталей ДБР не розкриває.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувало ДТП за участі авто з президентом України Володимиром Зеленським, яке сталося ввечері 14 вересня.

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Дата публікації
Перегляди
343
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