Представниця РФ в ООН заявила, що ніби-то "мета Києва" полягає в продовженні людиноненависницької політики.

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця прокоментував реакцію російської делагації на його виступ іспанською мовою.

Про це він написав він у Мережі Х.

Кислиця поглузував з росіян, сказавши: "Не знаю, чи це лікується - судіть самі".

"Es que no estoy curada…", — каже Lucía, героїня фільму видатного іспанця, Педро Альмодовара у фільмі "Жінки на межі нервового зриву". Десь так на межі зриву була сьогодні засланка Москви у Генеральній Асамблеї ООН після того, як я виступив іспанською перед голосуванням по проєкту "Кримської» резолюції. Мовляв, представник України готовий виступати будь-якою мовою аби не російською, щоб "уникнути репресій свого Уряду", — написав він у Х.

Варто зазначити, що після виступу Кислиці іспанською, представниця РФ в ООН заявила, що ніби-то "мета Києва" полягає в продовженні людиноненависницької політики, спрямованої на знищення всього російського.

Вона додала, що Кислиця нібито "боїться" використовувати російську мову через "утиски з боку Уряду".

Як ми писали раніше, генеральна асамблея ООН ухвалила оновлену резолюцію, у якій засуджуються порушення Росією прав людини на окупованих територіях України.

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