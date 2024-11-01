"Не знаю, чи мені доведеться піти в СЗЧ": медикиня розповіла про ситуацію в 92-й ОШБр

Юлія Сідорова повідомила про ситуацію, в якій "ніякої логіки окрім того, що це диверсійні дії, підрив боєздатності мого батальйону і загальний розвал армії зсередини, я не бачу".

Медикиня 92-ї ОШБр Юлія "Куба" Сідорова заявила, що її евакуаційну службу "розігнали", а саму медикиню без пояснення причини перевели до іншого батальйону, в якому вона не хоче служити і не може бути ефективною. Якщо це питання не вирішиться, Сідорова каже, що їй може довестися піти в СЗЧ.

Про це медикиня повідомила на своїй Facebook-сторінці.

"Куба" зазначила, що описана нею ситуація триває півтора місяці, і в неї вже немає терпіння очікувати на своє переведення.

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"Мою медичну службу розігнали. Точніше навіть не медичну, а евакуаційну. Зараз стоять два нікому не потрібні броньованих джипа з РЕБами. З кисневими концентраторами, портативними підігрівачами для розчинів і т. д. Ще висять в повітрі 650 тис. на наземний дрон для евакуації поранених з поля бою, на який ми зібрали разом з Сергієм Жаданом в театрі на Подолі. Остання моя зустріч з комбатом була про цей дрон, хто буде ним керувати, як його не про*бати з першого разу. Плюс комбат попросив лодку з мотором, яку я дала на бат наступного дня. Там тільки мотор більше ніж 700 тис. коштує", – йдеться в повідомленні медикині.

Вона зауважила, що за період служби у батальйоні врятувала багато людей, вивела навчальний процес та евакуацію поранених на зовсім інший рівень, керуючі цими процесами і забезпечуючи їх. Сідорова поділилася, що її відкидало вибуховою хвилею на 2 м. Вона тягнула вдвох з побратимом пораненого більш ніж 100-кілограмового бійця з позивним "Бегемот". Медикиня також виносила з охопленого вогнем будинку кисневий балон, аби він не погіршив ситуацію. Машину "Куби" обстрілювали, і вона на трьох колесах 25 км везла поранених до стабілізаційного пункту. Сідорова жила в окопах, бліндажах, їздила на "мотолигах" і машинах. Окрім цієї роботи, зазначила медикиня, їй вдалося вкласти в батальйон більше ніж мільйон доларів.

"Після всього цього мені подзвонили, сказали, що переводять в інший підрозділ. І всіх моїх людей також розкидали в різні місця. Я поїхала на КСП батальйону, щоб поговорити і там на вході мені сказали: "Наказ – "Кубу" не пускати", – повідомила медикиня.

Вона телефонувала усім, кому можна, і просила пояснити ситуацію. Однак із Сідоровою досі ніхто не зустрівся з вищого командування бригади. Вона дуже просила зустріч з комбригом, писала начальнику штабу бригади та іншим.

"До мене поставилися не як до людини, а як до скота. Ніхто не приніс вибачень і нічого в результаті не пояснив. Я тільки ходжу і гадаю, що стало причиною. Шукаю логіки. Але ніякої логіки, окрім того, що це диверсійні дії, підрив боєздатності мого батальйону і загальний розвал армії зсередини, я не бачу", – висловилась "Куба".

Медикиня наголосила, що її перевели до іншого батальйону, в якому вона не хоче служити і не може бути ефективною.

"Мене чекає проект з Stabnet – Mobile Stabilization Containers (Damien Damien) і пересувний стабілізаційний пункт. Цей стабілізаційний пункт разом зі мною і моєю командою чекають в іншій бригаді. Наземний дрон для евакуації так і не придбаний. Потрібен договір з бригадою. Зі зрозумілих причин з 92 ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка я його підписувати не буду. Але при цьому мої обовʼязки: чергувати на полігоні і слідкувати, щоб ніхто не поранився під час тренувань. Що теж, звісно, потрібно. Але я кажу про коефіцієнт корисної дії і загальний вплив на хід війни!" – наголосила Сідорова.

Медикиня зауважила, що на тлі цієї історії напередодні був підписаний указ про вручення їй ще однієї державної нагороди. За словами "Куби", це має вигляд знущання.

"Я не знаю, чи вирішиться якось це питання, чи мені доведеться (саме доведеться) піти в СЗЧ, але прошу вас про інформаційну підтримку", – закликала Сідорова.

Нагадаємо, днем раніше "Куба" заявила про загрозу існуванню Медичних сил ЗСУ. Проблема полягає в тому, що підрозділи залишаються без професійних бойових медиків та евакуації. А замість них на фронт відправляють лікарів зі шпиталів.

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