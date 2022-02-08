"Не знаю, куди я вистрілила": жінка розповіла, як випадково вбила 21-річного хлопця в Одесі

"Не знаю, куди я вистрілила": жінка розповіла, як випадково вбила 21-річного хлопця в Одесі

Підозрювана втекла після злочину, її знайшли у найближчій крамниці.

В Одесі затримали 35-річну жінку, яку підозрюють у вбивстві перехожого. Він помер на місці. Трагедія сталася напередодні.

Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції.

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За даними слідства, на вулиці Чернишевського два чоловіки почали конфліктувати з перехожою. Під час перепалки жінка дістала зброю та вистрелила одному з незнайомців у груди. 21-річний хлопець помер до прибуття медиків. Після пострілу підозрювана втекла, її знайшли у найближчій крамниці. У жінки вилучили зброю та набої типу "Флобер". У відділенні поліції затримана розповіла, що хотіла злякати незнайомців і вбила перехожого випадково.

"Я дістала пістолет, бо хотіла злякати. Я знаю, що я маю пістолет. Той, що був зі спини, він мене взяв за руку. І я не знаю, я вистрілила. Я не знаю, куди я вистрілила", – розповіла підозрювана.

Жінка додала, що не одразу повірила у вбивство. Наразі їй оголосили підозру за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України.

Затримана перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Їй загрожує від семи до п'ятнадцяти років за ґратами.

Раніше стало відомо, що в Одеській області жінка вирішилася позбутися свого чоловіка, бо зненавиділа. Вона напоїла його горілкою, а тоді зарубала.

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