"Не зображайте із себе знавця поезії": генпрокурорка України Ірина Венедиктова звернулася до голови "Роскосмосу"

"Не зображайте із себе знавця поезії": генпрокурорка України Ірина Венедиктова звернулася до голови "Роскосмосу"

Очільника "Роскосмосу" Дмитра Рогозіна звинувачують у зазіханні та територіальну цілісність України та поширенні брехні.

Генпрокурорка України Ірина Венедиктова звернулася до голови "Роскосмосу" Дмитра Рогозіна. Його звинувачують у кількох злочинах проти України.

Про це Ірина Венедиктова проінформувала на своїй сторінці у фейсбук.

"Рогозин Дмитре Олеговичу, українські прокурори вирішили тимчасово обмежити ваші права на свободу пересування до появи наступних наказів українських судів. Органи прокуратури України вважають, що ваші дії містять склад злочинів, передбачених Кримінальним кодексом України, а саме ч. 3 ст. 110 – зазіхання на територіальну цілісність України, а також ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 – допомога у веденні агресивної війни", - йдеться в повідомленні.

Ірина Венедиктова додала, що очільник "Роскосмоса", використовуючи своє становище та медійні майданчики РФ поширює брехню, обманюючи, зі злочинними намірами, громадян РФ.



"Такі слова та висловлювання - злочин, тяжкий злочин і такий, за який доведеться відповідати.

Всі інші наслідки, впевнена, вам зрозумілі і якими повинні бути ваші дії. Єдине, про що попрошу - не зображайте із себе знавця поезії. Наразі, знаєте, в Україні з ліричним настроєм якось не дуже. Тим більше, з Ілоном Маском вийшло теж абияк", - написала Венедиктова.

Нагадаємо, що у ніч проти 26 лютого на сайт російської державної корпорації з космічної діяльності “Роскосмос” було здійснено кібератаку, яка призвела до припинення його роботи. У цій атаці росіяни звинувачують львівських хакерів.