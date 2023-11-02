Не зрозумів, що працює на Росію: у Харкові засудили 19-річного студента-айтівця

Хлопець не підозрював, що людина може бути з російського боку.

19-річного студента-айтівця Дмитра Вдовиченка засудили до 5,6 року в’язниці. Хлопець сфотографував військкомат та автомобілі поряд із ним у Харкові на прохання невідомої людини з Мережі, яка обіцяла винагороду. Він стверджує, що не зрозумів, що працює на Росію.

Про це хлопець розповів Володимиру Золкіну, який бере інтерв'ю у російських полонених та українців, які працювали на ворога.

Хлопець із Краснограда Харківської області добре розмовляє українською. За його словами, він виріс у повній родині, має доньку, цивільну дружину та середній рівень достатку.

“Я навчався у Харківському національному університеті радіоелектроніки (ХНУРЕ) на другому курсі на програміста. Мав активне соціальне життя, був лідером багатьох команд, головою ради старшокласників району, брав участь у багатьох заходах військово-патріотичного характеру”, — розповідає колишній студент.

Його засудили за ст. 114 ч. 2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння і бойових припасів до України, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань).

“За те, що почав спілкуватися з невідомою мені особою, яка попросила сфотографувати військкомат. Я туди пішов, сфотографував і був затриманий співробітниками СБУ”, — пояснив Дмитро Вдовиченко.

За словами хлопця, невідомий запропонував грошову винагороду, але сума не обговорювалася. Він стверджує, що не підозрював, що людина може бути з російського боку.

“Вони просили також перелічити кількість машин і наявність людей. Для чого саме — я не знаю. Це був жовтень минулого року. У мене не було мети здати інформацію тій стороні. Я взагалі брав участь від самого початку повномасштабного вторгнення в кіберфронті, допомагав нашим збройним силам донатами, стипендію скидував”, — стверджує хлопець.

Він каже, що зрозумів, до чого міг призвести його вчинок, лише після того, як був затриманий і йому була вручена підозра. Хлопець відмовився від обміну.

“Я люблю свою країну, хочу відсидіти тут свій термін. Я не писав на обмін, тому що тут моя родина. Я люблю Україну і на цьому все”, — сказав хлопець.

Нагадаємо, на Харківщині затримали депутата-колаборанта, який заправляв техніку окупантів.

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