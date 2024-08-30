Не зупиняється: Безугла на тлі катастрофи F-16 висловилася про те, що веде Україну до поразки

Народна депутатка Мар'яна Безугла поцікавилася, чому немає офіційного спростування щодо F-16 від Командування Повітряних Сил. Вона вважає, що "класичні" генерали ведуть нас до поразки.

Про це Безугла написала у Telegram.

"Чому мовчання, пане Олещук? Яка ваша позиція? Я б рада була почути спростування і навіть вибачилася б, але..."

Чергова порція маячні

За словами Безуглою, це вже щонайменше третій випадок, коли наш літак із пілотом був збитий власною ППО. Два попередні інциденти, каже вона, які не стосувалися F-16, офіційно списали на росіян.

"І про цей випадок також намагалися мовчати та приховати інформацію, поки вона не з’явилася в іноземних джерелах. Це свідчить про відсутність належних висновків та об’єктивного розслідування. Ситуація аналогічна тій, що спостерігається в сухопутних військах — кругова порука. Це потрібно змінювати! Так більше не може тривати. Культура брехні веде нас до поразки"

Вона додає, що під час інтенсивних бойових дій випадки "дружнього вогню" неминучі, але їх необхідно ретельно аналізувати та робити правильні висновки.

"Правдиво та об’єктивно, з відповідним покаранням винних. Абсолютну більшість літаків знищили росіяни, і саме вони запускають тонни металобрухту в наші міста. Щодо цього теж маємо бути чесними і називати незбиту ракету ракетою, а не "уламками". Досі не організовано систему відеофіксації атак"

Як емоційно констатувала нардепка, українська нація воює, освоює новітнє озброєння і техніку, створює власні розробки, але часто це відбувається не завдяки, а всупереч плануванню у вищих військових кабінетах. Генералітет, що залишився ще з часів Януковича, продовжує діяти за старими схемами та виховує собі таких же послідовників.

"Класичні" генерали ведуть нас до поразки. Крок за кроком. І не допускають до керівництва справжнє нове покоління, залишаючи переважно своїх блазнів"

Нагадаємо, військовий оглядач Денис Попович прокоментував заяву народної депутатки Мар'яни Безуглої про те, що винищувач F-16, який зазнав катастрофи 26 серпня, був нібито збитий українською системою Patriot. За його словами, це малоймовірно. Ексречник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат також відреагував на висловлювання нардепки. На його думку, для СБУ та ДБР є робота.

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