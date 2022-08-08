Не зважають на втрати: на Бахмутському напрямку окупанти безглуздо заслали 3 розвідгрупи, а ЗСУ їх знищили

Вони намагалися розвідати поблизу Бахмутського, Бахмута та Яковлівки.

Про це повідомляється у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

На Бахмутському напрямку ворог здійснював обстріли військової та цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Бахмут, Часів Яр, Соледар, Зайцеве, Яковлівка, Білогорівка та Бахмутське. Задіяв авіацію неподалік Бахмута, Яковлівки та Зайцевого.

"Ворог продовжує ведення розвідки, не жаліючи особового складу. Розвідувальні групи противника були виявлені та знешкоджені в районах населених пунктів Бахмутське, Бахмут та Яковлівка. Противник намагався вести штурмові дії неподалік Бахмута, Зайцевого, Яковлівки та Вершини, успіху не мав, відійшов", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що вибухи пролунали у Новій Каховці та в окупованому Херсоні, в районі Антонівського мосту.

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