Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Не зважають на втрати: на Бахмутському напрямку окупанти безглуздо заслали 3 розвідгрупи, а ЗСУ їх знищили

Дата публікації
Перегляди
1824
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Не зважають на втрати: на Бахмутському напрямку окупанти безглуздо заслали 3 розвідгрупи, а ЗСУ їх знищили

45 окрема артилерійська бригада ЗСУ

На Бахмутському напрямку ЗСУ ліквідували 3 ворожі розвідгрупи.

Вони намагалися розвідати поблизу Бахмутського, Бахмута та Яковлівки.

Про це повідомляється у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

На Бахмутському напрямку ворог здійснював обстріли військової та цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Бахмут, Часів Яр, Соледар, Зайцеве, Яковлівка, Білогорівка та Бахмутське. Задіяв авіацію неподалік Бахмута, Яковлівки та Зайцевого.

"Ворог продовжує ведення розвідки, не жаліючи особового складу. Розвідувальні групи противника були виявлені та знешкоджені в районах населених пунктів Бахмутське, Бахмут та Яковлівка. Противник намагався вести штурмові дії неподалік Бахмута, Зайцевого, Яковлівки та Вершини, успіху не мав, відійшов", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що вибухи пролунали у Новій Каховці та в окупованому Херсоні, в районі Антонівського мосту.

Читайте також:

Зеленський: Ситуація на Донбасі дуже важка - скоро будуть новини про нову зброю

Зеленський: Ситуація на Донбасі дуже важка - скоро будуть новини про нову зброю

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація