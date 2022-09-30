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"Не звертаємо увагу на тих, кому треба пити таблетки": Андрій Єрмак відреагував на промову Путіна

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"Не звертаємо увагу на тих, кому треба пити таблетки": Андрій Єрмак відреагував на промову Путіна

Фото: Офіс президента України

В Офісі президента прокоментували промову Путіна щодо приєднання окупованих територій України.

Сьогодні в Росії проходить шабаш щодо приєднання окупованих територій України. Диктатор Путін виступив перед присутніми з м'яко кажучи дивною промовою. Він  запропонував Україні здатися і заявив, що США окупувало Німеччину.

На виступ Путіна вже відреагували в Офісі президента.

"Ми працюємо далі і звільняємо українські території. Та не звертаємо увагу на тих, кому час пити таблетки. Армія працює, Україна - єдина. Тільки вперед", - написав Єрмак.

Нагадаємо, що президент Росії Володимир Путін закликав Україну "негайно припинити вогонь" та сісти за стіл переговорів.

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