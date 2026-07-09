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Не живете вдома: за яку комуналку українці змушені платити, а що можна заморозити
Юристка наголосила, що наявність майна зобов’язує власника утримувати квартиру, навіть якщо там ніхто не живе.
За порожні квартири, в яких ніхто не живе, все одно доведеться частково сплачувати комуналку, але частину послуг можна «заморозити».
Про це розповіла адвокатка АБ «Івана Хомича» Олена Воронкова в коментарі РБК-Україна.
Вона наголосила, що наявність майна зобов’язує власника утримувати квартиру, навіть якщо там ніхто не живе. За її словами, в будь-якому разі доведеться продовжувати сплачувати:
за опалення,
та послуги з утримання прибудинкової території.
Втім, деякі комунальні послуги можна «заморозити». Якщо у квартирі ніхто не проживає, то можа не платит за:
вивезення сміття;
електроенергію;
газ;
водопостачання та водовідведення.
Для цього, пояснила юристка, потрібно звернутися до компанії, яка обслуговує будинок, із відповідною заявою та надати докази того, що там дійсно ніхто не проживає.
Однак, якщо в оселі встановлені лічильники, то писати додаткові заяви не обов’язково. У такому разі достатньо просто регулярно передавати постачальникам актуальні показники.
Тарифи на комунальні послуги в Україні — останні новини:
Нагадаємо, від 1 липня 2026 року для українців зросли тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення. У Пенсійному фонді України повідомили, що після підвищення цін на водопостачання не потрібно звертатися особисто щодо зміни субсидії.
Щодо тарифів на світло, то від 1 липня вартість не змінилася. До 31 жовтня 2026 року ціна залишається сталою — 4,32 грн за кВт⋅год.