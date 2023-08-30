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Неадекватний чоловік на Одещині взяв у заручники дружину та доньку: теща втекла (фото)

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Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Неадекватний чоловік на Одещині взяв у заручники дружину та доньку: теща втекла (фото)

Фото: Поліція Одеської області

Мешканці багатоповерхівки у місті Чорноморську повідомили в поліцію, що в одній з квартир жінка благає про допомогу.

У середу, 30 серпня, у місті Чорноморську Одеської області неадекватний 29-річний чоловік насильно утримував у квартирі своїх родичів — тещу, дружину та малолітню доньку. 

Як повідомили у пресслужбі поліції в Одеській області, про інцидент стало відомо від сусідів, які почули благання жінки про допомогу.

“Встановлено, що в оселі знаходиться 29-річний місцевий мешканець зі своєю дружиною та маленькою донькою. Чоловік випустив тещу, а жінку з дитиною тримає, погрожуючи завдати тілесні ушкодження”, - йдеться у повідомленні.

© Поліція Одеської області
Фото: Поліція Одеської області

Після тривалих переговорів правоохоронці затримали зловмисника та звільнили жінку з дитиною.

© Поліція Одеської області
Фото: Поліція Одеської області

Як повідомляють місцеві Telegram-канали, на місці події начебто було чутно постріли, а звільнена з рук чоловіка теща була у крові.

Правоохоронці обіцяють повідомити подробиці цього інциденту згодом.

Нагадаємо, раніше на Одещині під час обвалу кручі на дикому пляжі загинув 10-річний хлопчик.

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Дата публікації
Перегляди
716
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