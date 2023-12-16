"Небачена недбалість": солдат армії РФ поскаржився на командування, через яке дрон уразив їхній танк

Російські війська нерідко втрачають техніку й людей через власну необережність.

Так, загарбник поскаржився на недбалість командування. Мовляв, через неї український дрон уразив російський танк.

Кадри опублікував журналіст Юрій Бутусов.

Солдат армії РФ бідкається, що через халатність командування дрон уразив їхній танк

"Два танки поставили посеред дороги, де літають дрони. І по одному сьогодні дрон вх***чив!", – каже окупант.

З огляду на небезпеку військовий вирішив накивати п‘ятами, щоб не стати жертвою атаки з повітря.

Раніше один з окупантів вирішив не чекати на смерть від рук українських військових. Горе-солдат знищив себе за допомогою власного гранатомета.

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