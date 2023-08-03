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Небачена "розкіш": у Маріуполі окупанти селять людей до гуртожитків замість обіцяних квартир

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
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Небачена "розкіш": у Маріуполі окупанти селять людей до гуртожитків замість обіцяних квартир

Гуртожиток для маріупольців / Фото: Маріупольська міська рада

Окупанти зруйнували домівки й життя тисяч українців у Маріуполі.

Тепер замість обіцяних квартир містяни отримують койкомісце в гуртожитку. Умови для життя там не найкращі.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

Людей залишають без нічого

Російські війська умисно зробили непридатними до життя тисячі будинків у Маріуполі, адже усе, що вміють окупанти, це руйнувати й брехати. Так, після окупації міста вони обіцяли роздавати "квартири у новобудовах". На жаль, людям, які залишилися просто неба, пропонуються койкомісця у гуртожитку. 

Умови в гуртожитку / ©
Умови в гуртожитку

На фото зображений гуртожиток, розташовано у центрі міста, в будинку Гіпромезу. Навпроти нього зараз триває будівництво нової багатоповерхівки на місці зруйнованого "будинку з годинником". Звісно, квартири там продаватимуть в іпотеку, розраховуючи на те, що їх купуватимуть росіяни. Натомість маріупольцям залишається "радіти" спальним місцям та лежати штабелями. 

Койкомісці у гуртожитку / © Маріупольська міська рада
Койкомісці у гуртожитку / Фото: Маріупольська міська рада

"Окупанти цинічно наживаються на мирних жителях. Зруйнували місто, а тепер під виглядом "відбудови" відмивають кошти. "Русский мир" без прикрас, як він є", – акцентували у міськраді.

Раніше стало відомо, що загарбники у Маріуполі "відновлюють" майже зруйновані квартири. Умов для життя там немає. Втім, будівельники все одно звітують про виконання робіт. 

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Дата публікації
Перегляди
953
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