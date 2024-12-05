Небачений цинізм: представник РФ розсміявся у Радбезі ООН, почувши про вбивства українських дітей (відео)

Росіяни продовжують пробивати дно, навіть перебуваючи у цивілізованому світі.

Заступниця Офісу президента Дарія Зарівна під час виступу у Радбезі ООН говорила про українських дітей, які загинули від ракетних і дронових ударів росіян. Утім представник країни-терориста Роман Кашаєв цинічно розсміявся.

Кадри публікує ZN.UA.

Представник РФ розсміявся під час виступу дипломатки з України в Радбезі ООН

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Дипломатка виступала з доповіддю систематичні грубі порушення прав українських дітей: убивства, сексуальні злочини, незаконні усиновлення та мілітаризацію маленьких українців, які РФ скоїла за час повномасштабної агресії проти України.

Примітно, що найяскравіша посмішка на обличчі "дипломата" з'явилася після згадку про загибель майже цілої сім'ї у Льовові. Йдеться про те, як російська ракета вбила дружину та трьох доньок Ярослава Базилевича. Трагедія сталася у вересні 2024 року.

У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки наголосили, що Кашаєва лише підтверджує: терор — це частина державної політики Кремля.

"Чому цей режим досі має голос у міжнародних організаціях?", — риторично підсумували у Центрі.

Раніше постійний представник Російської Федерації в ООН Василь Небензя відзначився "викривальною" заявою про розселення "бандерівців" у російськомовних регіонах України.

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