Небачений рівень цинізму: маріупольській школі подарували портрет із Путіним (фото)

Одній зі шкіл Маріуполя перед "виборами" президента РФ презентували портрет із Володимиром Путіним. У такий спосіб ворог намагається насадити дітям справжній "культ особистості", цинічно замовчуючи усі злочини російського диктатора та його накази про бомбардування та блокаду Маріуполя.

Про це пише Маріупольська міська рада.

Маріупольській школі подарували портрет із Путіним

За даними міськради, у школі "Нєвській" провели захід, присвячений "важливості традиційних духовно-моральних цінностей". Головною такою цінністю, що прогнозовано, виявився президент Росії, зображення якого фігурувало на великому екрані. Щобільше, громадський рух окупантів "культурний фронт Росії" подарував школі портрет з Путіним.

"Мабуть, головна цінність для росіян – експорт смерті", – зауважується у повідомленні.

Раніше йшлося про те, що у Маріуполі виникла проблема з безпритульними тваринами. Їхня кількість після окупації невпинно зростає.

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