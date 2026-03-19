Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
310
Час на прочитання
2 хв

Небезпечна чужинка: у Чорнобильській зоні зафіксували агресивну американську норку

У Чорнобильському заповіднику помітили американську норку — інвазивного хижака, який активно витісняє місцеві види та становить загрозу для екосистеми.

Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Американська норка / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

У Чорнобильському заповіднику зафіксували американську норку — хижака, який активно витісняє місцеві види та становить загрозу для екосистеми.

Про це повідомляє Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник.

Цей невеликий звір вирізняється спритністю, витривалістю та всеїдністю. Американська норка однаково впевнено почувається як у воді, так і на суходолі. Вона полює на рибу, земноводних і дрібних тварин, поступово витісняючи місцеву фауну, зокрема рідкісну європейську норку.

Свої лігва тварина облаштовує біля водойм — під корінням дерев або в норах інших тварин. Важливою умовою для неї є наявність укриття та швидкий доступ до їжі.

Американська норка. / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Попри невеликі розміри, цей хижак має ефективний спосіб захисту. У разі небезпеки норка виділяє різкий мускусний запах, який відлякує ворогів і допомагає уникнути сутичок.

Фахівці заповідника наголошують, що поширення американської норки може негативно впливати на біорізноманіття, адже вона є агресивним інвазивним видом.

Раніше екологи зафіксували у заповіднику Чорнобиля вагітних олениць, які готуються до весняного поповнення популяції. Весняні пологи, за прогнозами фахівців, мають відбутися у травні-червні, коли умови для виживання малят будуть найсприятливішими. Новонароджені оленята матимуть характерне плямисте забарвлення, що допомагає їм ховатися серед трави від хижаків.

Також Чорнобильський заповідник оприлюднив нові докази присутності євразійської рисі на заповідних територіях. Донедавна присутність євразійської рисі на українському Поліссі була оповита міфами — хижака майже ніхто не бачив. Проте сьогодні науковці Чорнобильського заповідника офіційно заявляють: популяція цього рідкісного виду в зоні відчуження стала стабільною та активно розширюється.

