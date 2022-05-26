"Небезпечна для учнів": в Криму окупаційна влада пропонує виключити англійську мову зі шкільної програми

"Небезпечна для учнів": в Криму окупаційна влада пропонує виключити англійську мову зі шкільної програми

Так званий "спікер держради Криму" Володимир Константінов запропонував виключити англійську мову зі шкільної програми, назвавши її "небезпечною для учнів".

Натомість запропонував більше вивчати "свою мову" - російську.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

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"Загарбники планують виключити вивчення англійської мови зі шкільної програми, назвавши її небезпечною для учнів. На заміну англійської, якою говорять багато "недружніх країн", пропонується збільшити обсяги викладання "своїх мов" - російської. Вивчення української та кримськотатарської мов в АРК заблоковано", - написала вона.

Крім того, за словами Денісової, окупаційна влада нарощує обсяги пропаганди в освітньому процесі. У школах постійно проходять російські агітаційні заходи, на яких дітям розповідають про "геройства" окупаційної армії і звірства "українських націоналістів". Школярів мотивують писати листи підтримки російським військовим.

Також планується введення до навчальних програм предмету початкової воєнної підготовки в школі.

Своєю чергою представник окупаційної влади Криму, як пишуть російські засоби масової пропаганди, заявив: "Мови — спірне питання для мене, дуже спірне: навіщо нам сліпо йти шляхом англійської мови? Навіщо вчити те, що не треба, якщо людина не поїде ніколи в Лондон?... Англійці воюють із нами тисячу років, а ми продовжуємо вивчати їхню мову, витрачаємо гроші на вчителів, витрачаємо час – а потім на історію часу не вистачає".

"Звертаюся до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення рф в Україну врахувати ці факти злочинів та порушень рф прав дітей в Україні", - зазначила українська омбудсменка.

Нагадаємо, знімальнам група ТСН дізналася, що російська військові в Херсонській області пропускають людей, але скеровують на мінні поля, а інших, які все ж прорвалися через мінні пастки, розстрілюють з мінометів та кулеметів.

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