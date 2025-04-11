Небезпечна інфекція наблизилася до кордону України: на КПП обробляють машини

На кордоні обробляють машини / © УНІАН

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У Чернівецькій області вживають додаткових заходів для запобігання проникнення ящуру на територію України. Це пов’язано з виявленням випадків захворювання в сусідній країні.

Про це повідомила Держпродспоживслужба.

Спеціалісти та ветеринарні лікарі проводять регулярні огляди тварин, які вразливі до вірусу, в 10-кілометровій прикордонній зоні. Наразі хворих особин не виявлено, проте моніторинг триває.

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«У зв’язку з тим, що збудник ящуру вже впритул наблизився до кордонів нашої країни і всі ми маємо не спостерігати, а діяти, щоб унеможливити потрапляння цього захворювання до України, саме тому проводиться дезінфекція автотранспорту на контрольно-пропускних пунктах», — йдеться в повідомленні.

Ящур швидко вражає парнокопитних тварин, що може призвести до масових смертей поголів’я та економічних втрат.

Нагадаємо, раніше в Угорщині припустили, що масові випадки захворювання на ящур в країні могли статися в результаті «біологічної атаки».