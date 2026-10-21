Небезпечна ковбаса з Польщі може потрапити до магазинів України: що виявили в продукті

Ковбаса / © pixabay.com

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У трьох видах польської салямі Bell Polska знайшли небезпечну бактерію, яка може викликати тяжку інфекцію.

Про це повідомила Головна санітарна інспекція Польщі (GIS).

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Бактерію Listeria monocytogenes виявили під час лабораторної перевірки зразків одного з продуктів.

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Вилученню підлягає продукція вагою 250 грамів із номером партії 11061:

Salami musli (термін придатності — до 3 січня 2027 року);

Salami z pieprzem (термін придатності — до 1 січня 2027 року);

Salami meksykańskie (термін придатності — до 1 січня 2027 року).

Виробник під контролем польських служб уже прибирає ковбасу з магазинів. Покупців просять уважно перевіряти упаковки — салямі з цієї партії їсти не можна. Якщо після неї з’явилися симптоми хвороби, слід негайно звернутися до лікаря.

Заражена ковбаса з Польщі. / © Фото з відкритих джерел

Виявлена бактерія є збудником лістеріозу — інфекції, яка становить особливу небезпеку для вагітних жінок, людей похилого віку та осіб із послабленим імунітетом.

Оскільки товари цього виробника реалізовуються і в деяких українських супермаркетах, перевіряти маркування салямі радять не лише покупцям у Польщі, а й споживачам в Україні.

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Нагадаємо, якісна ковбаса — це насамперед продукт із чітким і зрозумілим складом, у якому м’ясна сировина займає належне місце.

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