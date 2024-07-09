Небезпечна мобілізація: у Мукачеві чоловік погрожував поліцейським та військовим ножем – відео

На Закарпатті, у Мукачеві, на залізничному вокзалі 9 липня затримали чоловіка, який ножем погрожував поліцейським та військовим.

Спочатку у Мережі поширили відео, як чоловіка "пакують" в автівку.

Як розповіли у Закарпатському ОТЦК та СП, інцидент стався під час заходів оповіщення.

"Сьогодні під час заходів оповіщення на залізничному вокзалі міста Мукачева спільна група оповіщення зустріли чоловіка, який при спілкування почав погрожувати поліцейським та військовим ножем. Працівники поліції затримали нападника", - йдеться у повідомленні.



У ТЦК нагадали, що під час дії воєнного стану пересуватись без облікових документів заборонено.

"Погрози військовим та поліцейським, при виконанні службових обовʼязків, є обтяжуючою обставиною, що має правові наслідки та передбачає кримінальну відповідальність", - додали у військкоматі області.

Нагадаємо, на Черкащині судитимуть чоловіка, який проігнорував бойову повістку – що йому загрожує.

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