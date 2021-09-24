Небезпечна попутка: у Львівській області дівчина вистрибнула під час руху з авто, бо її намагалися пограбувати

Небезпечна попутка: у Львівській області дівчина вистрибнула під час руху з авто, бо її намагалися пограбувати

Поліція затримала грабіжників.

У Львівській області 20-річна дівчина стала жертвою пограбування. Вона сіла у попутку, щоб доїхати з Івано-Франківська у Львівську область.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.Ранок.

20-річна дівчина добиралася з Івано-Франківська на Львівщину. Замість маршрутки зупинила автомобіль, який рухався в тому ж напрямку.

Водій погодився підвезти дівчину за помірну платню. Та здолавши більшу частину шляху, пасажир автівки, який сидій на передньому сидінні, раптово направив на дівчину пістолет та вимагав віддати гроші і мобільний телефон.

Дівчина ж відчинила дверцята і на ходу вистрибнула з машини. А от автівка розвернулася та поїхала у зворотньому напрямку.

Це все на власні очі побачив перехожий, він заспокоїв перелякану дівчину та викликав поліцію. Зловмисників затримали, за розбій їм загрожує до 10 років ув’язнення.

"Не зважаючи на те, що зловмисники намагалися втекти, після переслідування "Фольцваген" було затримано. Затриманими виявилися мешканці Івано-Франківської області віком 17 та 22 роки. Молодший з них вже був раніше судимий", - розповіла речниця поліції Львівщини Світлана Добровольська.

Нагадаємо, що у Києві на Подолі троє чоловіків та жінка грабували перехожих. Двоє заявників звернулися до поліції і повідомили, що у одного викрали телефон, у іншого— що його побили та зірвали ланцюжок із шиї.

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