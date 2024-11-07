"Небезпечна риторика": Зеленський різко висловився про заклики щодо припинення вогню

Риторика щодо припинення вогню є дуже небезпечною. Вона лунає і від деяких європейських лідерів, Бразилії, Китаю та Росії.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський у межах пресконференції за підсумками участі в саміті Європейської політичної спільноти.

"Є дуже небезпечна риторика. Ми розуміємо, які лідери її впроваджують і порушують: "Спочатку припинення вогню, а потім ми подивимося". Дуже страшний виклик для всіх наших громадян. Хто такі "ви"? Ваші діти вмирають? Руйнуються ваші домівки? Про що мова?" – риторично наголосив український лідер.

Має бути чіткий план

Припинення вогню у нас було 2014 року, коли Росія окупувала наш Крим і частину Донбасу. Це закінчилося підготовкою до повномасштабного вторгнення.

"Це говорить про те, що припинення вогню, коли немає гарантій безпеки для України, це підготовка до продовження окупації України, руйнації нашої незалежності й суверенітету. Це називається "диванними експертами", – стверджує очільник держави.

Як акцентував Зеленський, ця небезпечна риторика лунає від деяких лідерів у Європі, від Бразилії, від Китаю і, звісно, від Російської Федерації. І всі чітко розуміють, що це прекрасна модель для останньої.

"Спочатку припинення вогню, а потім інше. Треба чітко розуміти: "А що таке інше?". У нас було припинення вогню, а потім був обмін полоненими. Я хочу нагадати: люди у в'язницях 10 років", – емоційно висловився президент.

У грудні 2019 року, коли Зеленський став президентом, з Путіним домовлялися про обмін "всіх на всіх". Утім, вдалося обміняти 130 людей, аж ніяк не "всіх на всіх".

"10 років. Тому не можна просто сказати: "А потім ми подивимося"! Безумовно, це непрофесійно. І найстрашніше – безвідповідально. Має бути чіткий план", – запевнив головнокомандувач.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія почала війну через прагнення до глобальної влади, як це було колись за радянського чи імперського правління. Йдеться не про території.

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