ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
502
Час на прочитання
1 хв

Небезпечна спека накрила Україну: вжарить до +38 — які області будуть під найбільшим ударом (мапа)

Найспекотніше буде у південних та західних областях — 35–38°.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
Коментарі
Погода в Україні

Погода в Україні / © Pixabay

Екстремальна спека, яка накрила Україну, поки не відступає. У неділю, 28 червня, очікується до +38 градусів.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

«Невелика хмарність. У східних, Дніпропетровській, вдень і у Запорізькій, Херсонській областях та в Криму невеликий короткочасний дощ, місцями гроза; на решті території без опадів. Вітер переважно північно-західний, 5–10 м/с», — сказано у повідомленні.

Найспекотніше буде у південних та західних областях, а найпрохолодніще — у східних. Температура вночі 16–21°; вдень 29–34°; в західних, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях сильна спека 35–38°; на сході країни 23–28°.

/ © Укргідрометцентр

© Укргідрометцентр

Погода у Києві та області на 28 червня

За даними синоптиків, у Києві та області 28 червня буде жарити до +32–+34°. Також очікується невелика хмарність. Без опадів

«Вітер північно-західний, 5–10 м/с. Температура по області вночі 16–21°, вдень 29–34°. У Києві вночі 19–21°, вдень 30–32°, — зазначили в Укргідрометцентрі.

Нагадаємо, аномальна спека охопила Європу. У Німеччині, Італії, Іспанії та Франції температура повітря вже перевищила +40 °C.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
502
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie