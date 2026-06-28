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Небезпечна спека накрила Україну: вжарить до +38 — які області будуть під найбільшим ударом (мапа)
Найспекотніше буде у південних та західних областях — 35–38°.
Екстремальна спека, яка накрила Україну, поки не відступає. У неділю, 28 червня, очікується до +38 градусів.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
«Невелика хмарність. У східних, Дніпропетровській, вдень і у Запорізькій, Херсонській областях та в Криму невеликий короткочасний дощ, місцями гроза; на решті території без опадів. Вітер переважно північно-західний, 5–10 м/с», — сказано у повідомленні.
Найспекотніше буде у південних та західних областях, а найпрохолодніще — у східних. Температура вночі 16–21°; вдень 29–34°; в західних, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях сильна спека 35–38°; на сході країни 23–28°.
Погода у Києві та області на 28 червня
За даними синоптиків, у Києві та області 28 червня буде жарити до +32–+34°. Також очікується невелика хмарність. Без опадів
«Вітер північно-західний, 5–10 м/с. Температура по області вночі 16–21°, вдень 29–34°. У Києві вночі 19–21°, вдень 30–32°, — зазначили в Укргідрометцентрі.
Нагадаємо, аномальна спека охопила Європу. У Німеччині, Італії, Іспанії та Франції температура повітря вже перевищила +40 °C.