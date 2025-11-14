Небезпечна ситуація на Дніпропетровщині: ворог скористався густим туманом для висадження десанту

Росіяни висадили десант на Дніпропетровщині / © Associated Press

Російські окупаційні війська скористалися погодними умовами для здійснення прориву та висадження десанту на одному з напрямків на Дніпропетровщині. Це дозволило ворогу просунутись і продовжувати накопичувати сили в цьому районі.

Про це повідомив військовий Станіслав Бунятов із позивним «Осман» у своєму Telegram-каналі «Говорять Снайпер».

Військовий уточнив, що йдеться про село Новопавлівка Синельниківського району Дніпропетровської області. Цей населений пункт розташований у прифронтовій зоні та фактично межує з Донецькою областю.

«Скориставшись погодними умовами змогли здійснити прорив на БМП до підступів населеного пункту та висадити там десант», — зазначив Бунятов.

«Осман» наголосив, що ключовим чинником, який допоміг ворогу, став густий туман у цьому районі.

Наразі, за інформацією військового, російські війська продовжують накопичуватися, що свідчить про їхні подальші наміри щодо просування на цьому відтинку фронту.

Нагадаємо, з настанням туманів та складних погодних умов на Лиманському напрямку спостерігається поступове зростання активності російських військ. Також зростає загроза для логістики, адже там ворожі дрони контролюють маршрути постачання.