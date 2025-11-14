- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 357
- Час на прочитання
- 1 хв
Небезпечна ситуація на Дніпропетровщині: ворог скористався густим туманом для висадження десанту
Окупаційні війська РФ скористались поганою видимістю, щоб на БМП здійснити прорив оборони та висадити десант.
Російські окупаційні війська скористалися погодними умовами для здійснення прориву та висадження десанту на одному з напрямків на Дніпропетровщині. Це дозволило ворогу просунутись і продовжувати накопичувати сили в цьому районі.
Про це повідомив військовий Станіслав Бунятов із позивним «Осман» у своєму Telegram-каналі «Говорять Снайпер».
Військовий уточнив, що йдеться про село Новопавлівка Синельниківського району Дніпропетровської області. Цей населений пункт розташований у прифронтовій зоні та фактично межує з Донецькою областю.
«Скориставшись погодними умовами змогли здійснити прорив на БМП до підступів населеного пункту та висадити там десант», — зазначив Бунятов.
«Осман» наголосив, що ключовим чинником, який допоміг ворогу, став густий туман у цьому районі.
Наразі, за інформацією військового, російські війська продовжують накопичуватися, що свідчить про їхні подальші наміри щодо просування на цьому відтинку фронту.
Нагадаємо, з настанням туманів та складних погодних умов на Лиманському напрямку спостерігається поступове зростання активності російських військ. Також зростає загроза для логістики, адже там ворожі дрони контролюють маршрути постачання.