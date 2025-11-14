ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
357
Час на прочитання
1 хв

Небезпечна ситуація на Дніпропетровщині: ворог скористався густим туманом для висадження десанту

Окупаційні війська РФ скористались поганою видимістю, щоб на БМП здійснити прорив оборони та висадити десант.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Російські військові

Росіяни висадили десант на Дніпропетровщині / © Associated Press

Російські окупаційні війська скористалися погодними умовами для здійснення прориву та висадження десанту на одному з напрямків на Дніпропетровщині. Це дозволило ворогу просунутись і продовжувати накопичувати сили в цьому районі.

Про це повідомив військовий Станіслав Бунятов із позивним «Осман» у своєму Telegram-каналі «Говорять Снайпер».

Військовий уточнив, що йдеться про село Новопавлівка Синельниківського району Дніпропетровської області. Цей населений пункт розташований у прифронтовій зоні та фактично межує з Донецькою областю.

«Скориставшись погодними умовами змогли здійснити прорив на БМП до підступів населеного пункту та висадити там десант», — зазначив Бунятов.

«Осман» наголосив, що ключовим чинником, який допоміг ворогу, став густий туман у цьому районі.

Наразі, за інформацією військового, російські війська продовжують накопичуватися, що свідчить про їхні подальші наміри щодо просування на цьому відтинку фронту.

Нагадаємо, з настанням туманів та складних погодних умов на Лиманському напрямку спостерігається поступове зростання активності російських військ. Також зростає загроза для логістики, адже там ворожі дрони контролюють маршрути постачання.

Дата публікації
Кількість переглядів
357
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie