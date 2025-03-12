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Небезпечна вечеря: в Запоріжжі госпіталізували трьох людей після вживання грибів

Небезпечна вечеря: в Запоріжжі госпіталізували трьох людей після вживання грибів

Отруєння грибами у Запоріжжі: троє людей у лікарні, медики попереджають про небезпеку. / Фото: Unsplash

Фахівці закликають не купувати гриби сумнівного походження та звертатися за медичною допомогою при найменших ознаках отруєння.

У Запоріжжі троє людей госпіталізовані після вживання сушених грибів невідомого походження.

Про це повідомили в Головному управлінні Держпродспоживслужби в Запорізькій області.

За попередніми даними, постраждалі відчули симптоми отруєння після того, як з’їли страву із сушених грибів.

Наразі фахівці Держпродспоживслужби розпочали розслідування обставин інциденту.

Медики попереджають, що симптоми отруєння грибами можуть з’явитися не одразу, а через кілька годин або навіть днів після вживання.

Нагадаємо, у Запоріжжі на центральному пляжі виявили загиблих бакланів. Лабораторні дослідження встановили, що птахи були заражені патогенними грибами та гельмінтами. 

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