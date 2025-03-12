Небезпечна вечеря: в Запоріжжі госпіталізували трьох людей після вживання грибів

Фахівці закликають не купувати гриби сумнівного походження та звертатися за медичною допомогою при найменших ознаках отруєння.

У Запоріжжі троє людей госпіталізовані після вживання сушених грибів невідомого походження.

Про це повідомили в Головному управлінні Держпродспоживслужби в Запорізькій області.

За попередніми даними, постраждалі відчули симптоми отруєння після того, як з’їли страву із сушених грибів.

Наразі фахівці Держпродспоживслужби розпочали розслідування обставин інциденту.

Медики попереджають, що симптоми отруєння грибами можуть з’явитися не одразу, а через кілька годин або навіть днів після вживання.

Нагадаємо, у Запоріжжі на центральному пляжі виявили загиблих бакланів. Лабораторні дослідження встановили, що птахи були заражені патогенними грибами та гельмінтами.

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