Небезпечне пиво: Держпродспоживслужба застерігає українців від вживання різдвяного напою

У скляній тарі було виявлено дефект скляної спайки між сторонами пляшки.

Держпродспоживслужба застерігає від вживання темного пива певної марки.

Про це йдеться у повідомленні Держпродспоживслужби у соціальних мережах.

Зокрема, відповідно до статті 20 Закону України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів" ПрАТ "Карлсберг Україна" повідомила Держпродспоживслужбу щодо рішення про відкликання з ринку партії пива темного пастеризованого "Львівське Різдвяне" у скляних пляшках об’ємом одиниці продукції 0,5 л за номером партії, що збігається з датою виробництва 03.10.24.

Предметом відкликання стала продукція лімітованої партії у скляній тарі від постачальника, в якій в якій під час внутрішньої системи інспектування компанією було виявлено дефект скляної спайки між сторонами пляшки. Попри те, що при контрольних перевірках у партії готової продукції цього дефекту виявлено не було, компанія вважає за необхідне вилучити з продажів продукти в зазначеному пакуванні.

Компанія інформує споживачів про це рішення і просить споживачів при виявленні продукту з датою виробництва 03.10.2024 09-12 год 18-19 год не відкривати пляшку, не вживати продукт і повернути його через місце придбання, або зателефонувати на гарячу лінію виробника 0800 3000 80.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, що будинок пари забарикадували 2000 ящиками з пивом.

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