Небезпечні горіхи в Україні: завезли продукт, який може викликати рак печінки

З Бразилії до України були привезені небезпечні горіхи, які можуть продаватися у торгових точках. Вони містять перевищений рівень афлатоксинів, які є продуктом життєдіяльності грибів роду Aspergillus. Ця речовина токсична. Читайте більше про це в матеріалі ТСН.ua.

Про це розповіли у прес-службі Головного управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області.

Відомо, що у бразильських горіхах, які експортувалися з Бразилії, був виявлений підвищений рівень афлатоксинів (В1 та сумарної кількості В1, В2 та G2). Про це повідомила система швидкого оповіщення по харчових продуктах та кормах (RASFF).

Експортером небезпечних горіхів виступає компанія AMENDOPERES LTDA, Brazil, а трейдером ROTTERDAM CUSTOMS SERVICES BV, Netherlands. В Україні продукт був одержаний компанією ТзОВ "КРІОЛІТ-Д", вул. Океанська, 4, м. Дніпро.

Відповідоно до вимог закону "Про основні принципи та вимоги до безпеки та якості харчових продуктів", оператори ринку на Прикарпатті, які торгують подібною продукцією, були попереджені про необхідність вилучити даний продукт з обігу.

Також Держпродспоживслужба закликала громадян у разі виявлення саме цих бразильських горіхів відразу повідомити Головне управління Держпродспоживслужби своєї області.

Чому афлатоксини небезпечні для здоров'я

До сімейства афлатоксинів відносять чотири представники В1, В2, G1, G2. Найнебезпечнішим для людини є афлатоксин B1. Він же і найбільш поширений. Це гепатотропна отрута, яка насамперед уражає тканини печінки.

Українські медики зазначають, що визначити наявність цієї речовини можна лише під час лабораторного аналізу за допомогою спеціального обладнання. В харчових продуктах афлатоксини можуть утворюватися за будь-якої температури. Навіть якщо продукція зберігається в холодильниках. Однак найчастіше вони з'являються за вологості 80-85% і за температури 20-22 градусів.

Афлатоксини можуть бути виявлені в бобових, зернових, насіння соняшника, горіхах, кавових зернах і зернах какао, хлібі. Навіть в невеликих кількостях в молоці, м'ясі, яйцях. Переважно вони трапляються у продукції з тропічних країн.

Коли афлатоксини поступають в організм, вони концентруються в печінці. Через добу після потрапляння, їх залишається 20-30%. За гострого афлатоксикозу відбувається жирова дегенерація печінки та її некрози. Також у людини помітні порушення координації, судоми, пареми, асцит, крововиливи, некроз нирок, діарея.

Під час підгострого та хронічного афлатоксикозу відбувається цироз та розвивається первинний рак печінки. Гепатокарциноми можуть виникати як за тривалого поступлення малих доз, так і від одночасного приймання великої кількості речовини.

За словами лікарів афлатоксин B1 — найсильніший з усіх хімічних канцерогенів. Було встановлено його мутагенний (зміна клітин) та тератогенний (вплив на плід) впливи на організм.

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