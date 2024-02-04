Небезпечні метеорологічні явища та до 11 градусів тепла – прогноз погоди на 5 лютого

Синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 5 лютого.

В Україні у понеділок, 5 лютого, буде хмарно з проясненнями. Подекуди дощ та мокрий сніг.

Про це повідомляє "Укргідрометцентр".

Температура вночі від 4°C тепла до 1°C морозу; вдень 2-7°C тепла, на Закарпатті та у південній частині – 6-11°C тепла.

Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с, в Україні, крім Закарпаття, пориви 17-22 м/с, на заході та півдні вдень місцями 25 м/с.

Погода у Києві та області

На Київщині очікуються небезпечні метеорологічні явища. Буде хмарно з проясненнями, часом дощ та мокрий сніг. Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.

Вітер північно-західний 7-12 м/с, пориви 17-22 м/с. Температура вночі 0-5°C тепла, вдень 2-7° тепла.

У Києві вночі 1-3°C тепла, вдень – 4-6°C тепла.

Нагадаємо, синоптикиня розповіла, коли до України прийде справжнє потепління і назвала конкретні дати.

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