Небезпечні родимки: меланома - фактори ризику та профілактика

Меланома може розвинутися зі звичайної родимки, яка вже є у людини на шкірі.

Меланоцити — клітини, що міститься в зовнішньому шарі шкіри (епідермісі) та виробляють пігмент ("барвник"), який і впливає на колір нашої шкіри. Під впливом ультрафіолетового випромінювання на шкіру людини, саме завдяки меланоцитам розпочинається синтез мелатоніну, а колір шкіри змінюється і ми це бачимо, як засмагу. Однак варто пам'ятати, що здорові меланоцити можуть трансформуватись у злоякісне новоутворення — меланому.

Про це інформує МОЗ України у Telegram-каналі.

Меланома може розвинутися зі звичайної родимки, яка вже є у людини на шкірі. Коли це стається, родимка зазнає видимих змін: зміни форми, чіткості краю, розміру, кольору та товщини. Окрім шкірних покривів, меланома може утворюватись на слизовій тканині, наприклад, у носі та горлі, також на голові та шиї, шкірі під нігтями.

Меланома може виникати не лише у місці, де є родимка, але й на шкірі, де її немає, маскуючись під новоутворену родимку, що виглядає незвично.

Меланома: фактори ризику

Світлий фототип шкіри (світла шкіра);

Частий та тривалий вплив ультрафіолету (солярій, прихильність до загоряння);

Сонячні опіки шкіри та часта травматизація родимок;

Спадковість (випадки меланоми у близьких родичів).

Першими симптомами меланоми можуть бути:

Зміна форми, розміру та кольору наявної родимки; Розвиток нового пігментного або незвичного на вигляд наросту на шкірі.

Варто пам’ятати, які зміни можуть відбуватися з родимками і як їх ідентифікувати. Правило АКОРД допоможе проконтролювати зміни на вашій шкірі:

Асиметрія. Коли форма половини родимки не відповідає іншій її половині.

Край. Межі родимки нерівні чи розмиті.

Окрас. На родимці присутні відтінки чорного, коричневого, ділянки білого, сірого, червоного або синього кольорів.

Розмір. Якщо перебільшує 6 мм або розмір різко збільшився за останні пару місяців.

Динаміка. Якщо родимка змінюється за розміром, формою та кольором або вона росте на ділянці нормальної шкіри. Зміна текстури та консистенції родимки, (стає твердіша, утворення наростів). Також вас особливо повинно насторожити кровоточивість родимок.

Часи, коли засмага була в моді, минули. Зараз - передусім високий попит на здоров’я. Тож щоб зменшити ризик утворення меланоми, захищайте шкіру від сонячних променів, уникайте опіків і застосовуйте сонцезахисні креми щоразу, коли виходите на вулицю. Намагайтеся не травмувати шкіру в зонах, де є родимки, і уникайте їхнього контакту з хімічними подразниками.

"Пам’ятайте! Будь-яка патологія шкіри, яка швидко росте або змінюється й не зникає, незалежно від того забарвлена вона чи ні, мусить бути обстежена спеціалістом. Якщо у вас на тілі з’явилася нова та незвичайна родимка, звертайтеся до лікаря!", - застерігають медики.

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