Небезпечні смаколики: стало відомо скільки українців отруїлося цьогоріч дикорослими грибами

Унаслідок отруєнь померли дорослий і дві дитини.

За п'ять місяців 2021 року в Україні зареєстрували 19 випадків отруєння дикорослими грибами, унаслідок яких постраждало 35 людей, з них 12 дітей. Унаслідок отруєнь померли дорослий і дві дитини.

Про це інформує центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я

Зокрема, найбільше постраждалих від отруєння дикорослими грибами — дев'ять осіб, у т.ч. троє дітей — зареєстрували в Одеській області.

У Вінницькій області зареєстрували чотири випадки, постраждали чотири особи, у т. ч. дитина. У Дніпропетровській області зареєстрували три випадки, постраждали три особи. У Запорізькій області — два випадки, постраждали двоє осіб, з них одна дитина, у Чернівецькій області — два випадки, постраждало п'ятеро осіб.

По одному випадку отруєння дикорослими грибами зареєстрували у Херсонській (постраждали двоє осіб, з них одна дитина), Хмельницькій (три особи, з них одна дитина), Полтавській (одна дитина), Київській (постраждала та померла одна) і Чернігівській (постраждали п'ятеро осіб, у т.ч. чотири дитини, двоє з них померли) областях.

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