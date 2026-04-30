Небезпечні солодощі: Держпродспоживслужба попередила про імпортні цукерки з психотропами

Цукерки з психотропами з Нідерландів могли завести до України / © Держпродспоживслужба

Українців попередили про ймовірне потрапляння на вітчизняний ринок партії небезпечних нідерландських желейних цукерок із вмістом психоактивних речовин. Відповідне тривожне сповіщення про продукцію, яка може серйозно нашкодити здоров’ю, надійшло до українського відомства через європейську систему швидкого реагування.

Про загрозу розповсюдження солодощів із вмістом дельта-9-тетрагідроканабінолу та заходи щодо пошуку недобросовісних імпортерів йдеться на сайті Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Джерело небезпечного імпорту

Згідно з даними системи оповіщення, виробником і постачальником цих специфічних жувальних цукерок є нідерландська компанія Multitrance / G-Trading BV, тоді як отримувачем сумнівного вантажу на території України значиться підприємство UATRAVA.NET.

Фахівці Держпродспоживслужби наголошують, що виявлений у складі солодощів тетрагідроканабінол є потужною психоактивною речовиною, яка безпосередньо впливає на центральну нервову систему людини, провокуючи зміну свідомості, непередбачувані поведінкові реакції та серйозні розлади рухових функцій.

Дії влади та застереження для покупців

Наразі центральний апарат відомства вже надіслав відповідні доручення своїм територіальним підрозділам для негайного блокування розповсюдження небезпечного товару. Державні інспектори активно розшукують оператора ринку, який міг фізично здійснити імпорт цієї партії в країну. Водночас посадовці наполегливо радять споживачам бути максимально уважними під час вибору харчових продуктів, особливо здійснюючи замовлення через інтернет-магазини, та закликають невідкладно повідомляти регіональні управління служби у разі виявлення підозрілих желейних цукерок у продажу.

Нагадаємо, в Австрії правоохоронці розпочали розслідування після виявлення щурячої отрути в банці з дитячим харчуванням. Продукцію бренду «HiPP» масово вилучили з полиць понад тисячі супермаркетів по всій країні через підозри щодо небезпечного вмісту у банках.

