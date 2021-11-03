Небезпечні земельні роботи: під Одесою вибухотехніки розкопали майже чотири сотні артилерійських снарядів (фото)

Фахівці продовжують обстежувати територію.
На Одещині вибухотехніки на полі виявили майже чотири сотні артилерійських снарядів часів Другої світової війни.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.
Як з'ясувалося, небезпечну знахідку нещодавно під час земельних робіт виявила місцева мешканка. Вона повідомила про це рятувальників, які приїхали на місце разом із вибухотехніками та зайнялися обстеженням території. Під час чого фахівці виявили 380 артилеристських снарядів калібру 75 міліметрів.
Роботи продовжуються.
“Ми закликаємо: будьте відповідальними, у разі виявлення підозрілого чи вибухонебезпечного предмету, обов'язково повідомте про це за номером “101” чи “102”, — підкреслили у пресслужбі ДСНС України.
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