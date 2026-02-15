Небезпечні знахідки: уламок ракети виявили за 20 метрів від залізничної колії

Уламок ракети «Кинджал» виявили на Львівщині / © ДСНС

У п’ятницю, 13 лютого, у селі Ражнів Золочівського району на Львівщині сапери успішно вилучили уламки ворожої ракети, яка впала після бойової роботи протиповітряної оборони під час обстрілу 11 лютого.

Про це повідомляє Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА на своїй сторінці у Facebook.

Окрім «Кинджала», того ж дня надзвичайники зафіксували ще одну небезпечну знахідку. Поблизу міста Ходорів Стрийського району було виявлено уламок іншої, ймовірно також збитої, ракети. Фрагмент боєприпасу лежав усього за 20 метрів від залізничної колії, що могло становити загрозу для транспортної інфраструктури.

За даними департаменту, за добу надзвичайних подій на об’єктах критичної інфраструктури внаслідок цих знахідок не зафіксовано.

Що відомо про атаку «Кинджалів» на Львів

Знахідки є наслідком ракетного удару, який відбувся у середу, 11 лютого. Тоді повітряна тривога в регіоні тривала майже годину — з 14:39 до 15:27. Російські війська здійснили пуски ракет із винищувачів МіГ-31К, які злетіли з аеродрому «Саваслейка».

Мер Львова Андрій Садовий та голова ОВА Максим Козицький попереджали мешканців про рух швидкісних цілей у напрямку міста. Згодом стало відомо, що сили ППО успішно знешкодили дві російські ракети «Кинджал», які летіли на Львівщину. Садовий назвав роботу захисників неба «титанічною».

Після відбою тривоги Максим Козицький закликав громадян бути вкрай обережними та у жодному разі не наближатися до підозрілих предметів, оскільки вони можуть здетонувати. На щастя, атака минулася без загиблих і постраждалих, а відповідні служби одразу розпочали обстеження територій падіння уламків.